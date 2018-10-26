Глава Крыма Аксенов просит у ФСБ 2 млн рублей

Симферополь, , 17:37 — REGNUM Главы Крыма Сергей Аксенов заявил, что он попросил у Федеральной службы безопасности России вернуть ему 2 млн рублей, которые сейчас проходят в качестве вещественных доказательств. Об этом Аксенов заявил накануне, 25 октября, в эфире телеканала «Первый крымский», комментируя задержание вице-премьера полуострова Виталия Нахлупина.

Аксенов рассказал, что за последнее время подобных задержаний крымских чиновников было уже довольно много.

«Только со своей стороны направил более восьми эпизодов по взяточничеству за этот год. В том числе и свои деньги давал на то, чтобы реализовывали эти мероприятия», — рассказал Аксенов.

Он пояснил, что в данный момент его личные средства в размере 2 млн рублей проходят как вещественные доказательства по уголовным делам о взяточничестве. Аксенов признался, что летом 2018 года встречался с главой Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым, и попросил его ускорить процесс возврата денег, которые он выдавал на взятки. Аксенов объяснил это тем, что он весьма ограничен в средствах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Крыма Нахлупин был арестован в рамках уголовного дела о взяточничестве.