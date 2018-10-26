Прокуратура разберется в ситуации со сносом исторического сквера в Химках

Красногорск, , 17:17 — REGNUM Прокуратура Московской области проверит законность корректировки проекта планировки территории под транспортный узел в Химках (Московская область). Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом говорится в ответе первого заместителя Генерального прокурора Александра Буксмана на депутатский запрос Валерия Рашкина (КПРФ).

«В Генеральной прокуратуре РФ Российской Федерации рассмотрено ваше обращение в связи с заявлением инициативной группы жителей г. Химки Московской области по поводу несогласия с действиями руководства управления Главархитектуры Московской области, повлекшими корректировку проекта планировки территории и включение сквера по ул. Железнодорожная в зону строительства транспортно-пересадочного узла Химки.

В целях оперативного разрешения затронутых вопросов обращение направлено прокурору Московской области для организации проверки, принятия при наличии оснований мер реагирования и информирования Вас и заявителей о результатах», — говорится в документе.

Жители Химок выступили против корректировки действующего проекта планировки территории ТПУ «Химки», которую одобрили на градостроительном совете Московской области. Согласно изменениям, сквер по адресу город Химки, улица Железнодорожная планируется включить в зону строительства транспортно-пересадочного узла Химки, площадь которого составляет 12 тыс. кв. метров. Снос, по мнению депутата Госдумы Валерия Рашкина, является незаконным, и соответствующий запрос по данному вопросу был направлен парламентарием на имя Генпрокурора России Юрия Чайки и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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