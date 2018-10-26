В ФОМС разъяснили ситуацию с заменой полисов ОМС со старых на новые

Москва, , 16:54 — REGNUM Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) разъяснил ситуацию с заменой полисов ОМС старого образца на полисы нового образца. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ФОМС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня ряд СМИ сообщил, что граждане России должны до 1 ноября 2018 года поменять старые полисы ОМС на новые, так как в противном случае у них могут возникнуть трудности при оказании им неэкстренной медицинской помощи.

Однако в ФОМС заявили, что эта информация не соответствует действительности. Замена полисов старого образца на новые осуществляется в плановом порядке, подчеркнули в ФОМС.

Также в фонде пояснили, что и полисы старого образца, и полисы нового образца являются бессрочными и будут действовать по всей территории Российской Федерации.

Кроме того, независимо от того, какой у гражданина полис — старый или новый — ему всегда будет оказываться медицинская помощь в рамках программы обязательного медицинского страхования и экстренная медицинская помощь.