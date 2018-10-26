Пятница, 26 Октября 2018 года
18:46:11 МСК

В ФОМС разъяснили ситуацию с заменой полисов ОМС со старых на новые

Общество

Никакого ажиотажа с заменой полисов нет

В ФОМС разъяснили ситуацию с заменой полисов ОМС со старых на новые
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Страхование

Москва, 26 октября 2018, 16:54 — REGNUM  Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) разъяснил ситуацию с заменой полисов ОМС старого образца на полисы нового образца. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ФОМС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня ряд СМИ сообщил, что граждане России должны до 1 ноября 2018 года поменять старые полисы ОМС на новые, так как в противном случае у них могут возникнуть трудности при оказании им неэкстренной медицинской помощи.

Однако в ФОМС заявили, что эта информация не соответствует действительности. Замена полисов старого образца на новые осуществляется в плановом порядке, подчеркнули в ФОМС.

Также в фонде пояснили, что и полисы старого образца, и полисы нового образца являются бессрочными и будут действовать по всей территории Российской Федерации.

Кроме того, независимо от того, какой у гражданина полис — старый или новый — ему всегда будет оказываться медицинская помощь в рамках программы обязательного медицинского страхования и экстренная медицинская помощь.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Страхование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить