В Гатчине начали платить пострадавшим от взрыва на заводе пиротехники

Гатчина, Ленинградская область, , 17:04 — REGNUM В Гатчинском районе Ленинградской области началась выплата компенсаций пострадавшим при взрыве на заводе пиротехнических изделий «Авангард» 19 октября и тем, кто понёс материальный ущерб в результате этого ЧП.

Как сообщили 26 октября в областном правительстве, выплаты проводит администрация Гатчинского района.

«В первую очередь, средства перечисляются тем, кто получил травмы. Суммы компенсаций рассчитываются индивидуально и составят от 15 до 100 тысяч рублей», — отметили власти региона.

Деньги также смогут получить жители, у которых при взрыве пострадали дома и автомобили. Суммы ущерба в каждом конкретном случае оцениваются в диапазоне от 10 тыс. до 180 тысяч рублей.

Заявления на выплату компенсаций от пострадавших администрация района принимает до 8 ноября.

Напомним, взрыв на заводе пиротехники произошел днем 19 октября 2018 года. Он разрушил одно из зданий предприятия. Погибли пять человек, все они находились в момент трагедии на территории завода. По меньшей мере шесть человек пострадали.

По уголовному делу о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, проходят директор и главный инженер ЗАО «Гатчинский завод «Авангард». Они признали свою вину и на время следствия помещены под домашний арест.

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По версии следствия, несколько иностранных рабочих, не оформленных официально и не прошедших аттестацию для работы с пиротехникой, были допущены до работы лиц на взрывоопасный объект, где ими была нарушена технология и меры безопасности, что привело к взрыву.

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