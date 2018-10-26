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В сети мастерят самодельные «взрывчатки» из подручных средств

Общество

Так пользователи отреагировали на обсуждения реалистичности бомб, которые ранее получили различные деятели США

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В сети мастерят самодельные «взрывчатки» из подручных средств
Иллюстрация: Скриншот страницы 4chan
На имиджборде 4chan запустили тред «Поваренная книга аутиста»

Вашингтон, 26 октября 2018, 16:57 — REGNUM  На имиджборде 4chan набирает популярность тред «Поваренная книга аутиста» (отсылка к «Поваренной книге анархиста»), участники которого публикуют намеренно абсурдные варианты «взрывчаток», выполненные из подручных средств. Таким образом пользователи отреагировали на обсуждения реалистичности бомб, которые 24 октября получили Барак Обам, Хиллари и Билл Клинтон, миллиардер Джону Сорос, бывший глава ЦРУ Джон Бреннани экс-генпрокурор Эрик Холдер.

В качестве предметов, из которых юзеры мастерили «бомбы», оказались еда, телефоны, часы, животные, одежда и даже фильмы с Николасом Кейджем. За несколько дней пользователи 4chan собрали сотни вариантов таких «взрывчаток».

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На имиджборде 4chan запустили тред «Поваренная книга аутиста»
Иллюстрация: Скриншот страницы 4chan
На имиджборде 4chan запустили тред «Поваренная книга аутиста»
2
На имиджборде 4chan запустили тред «Поваренная книга аутиста»
Иллюстрация: Скриншот страницы 4chan
На имиджборде 4chan запустили тред «Поваренная книга аутиста»
3
На имиджборде 4chan запустили тред «Поваренная книга аутиста»
Иллюстрация: Скриншот страницы 4chan
На имиджборде 4chan запустили тред «Поваренная книга аутиста»
4
На имиджборде 4chan запустили тред «Поваренная книга аутиста»
Иллюстрация: Скриншот страницы 4chan
На имиджборде 4chan запустили тред «Поваренная книга аутиста»
5
На имиджборде 4chan запустили тред «Поваренная книга аутиста»
Иллюстрация: Скриншот страницы 4chan
На имиджборде 4chan запустили тред «Поваренная книга аутиста»

Напомним, ни одно взрывное устройство, которые разослали неизвестные, не взорвалось. Сотрудник CNN Джин Акоста показал, как выглядел присланный пакет: на фото видны трубка, таймер, почтовые марки с флагом США и изображённый на ручке шарж на флаг «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На пресс-конференции в Нью-Йорке представители полиции заявили, что считают устройства настоящими, но не уточнили, почему ни одно из них не сработало. В то же время различные специалисты считают, что устройства не несли реальной угрозы.

Читайте ранее в этом сюжете: CNN: Посылки со взрывчаткой могли быть отправлены из Флориды

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