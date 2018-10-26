Путин назвал Югру очень ярким примером межнациональной гармонии

Ханты-Мансийск, , 16:43 — REGNUM Югра — это очень яркий пример межнациональной гармонии. Об этом на выездном заседании Совета по межнациональным отношениям в Ханты-Мансийске заявил президент России Владимир Путин.

«Это, действительно, очень яркий пример межнациональной гармонии, которой, безусловно, все мы можем, должны гордиться и гордимся этим», — сказал глава государства.

Он напомнил, что сейчас в регионе живут представители 124 национальностей. А осваивала этот регион вся страна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 26 октября работает в Югре. Сейчас он проводит выездное заседание Совета по межнациональным отношениям.