Пятница, 26 Октября 2018 года
18:45:58 МСК

Путин назвал Югру очень ярким примером межнациональной гармонии

Общество

В регионе проживают представители 124 национальностей

Ханты-Мансийск, 26 октября 2018, 16:43 — REGNUM  Югра — это очень яркий пример межнациональной гармонии. Об этом на выездном заседании Совета по межнациональным отношениям в Ханты-Мансийске заявил президент России Владимир Путин.

«Это, действительно, очень яркий пример межнациональной гармонии, которой, безусловно, все мы можем, должны гордиться и гордимся этим», — сказал глава государства.

Он напомнил, что сейчас в регионе живут представители 124 национальностей. А осваивала этот регион вся страна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 26 октября работает в Югре. Сейчас он проводит выездное заседание Совета по межнациональным отношениям.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутриполитическая жизнь РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить