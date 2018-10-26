В Апраксином дворе Петербурга проводят очередную «зачистку»

Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM Власти Петербурга проводят очередные мероприятия по пресечению нелегальной торговой деятельности в квартале Апраксина двора, который ожидает большой реконструкции. Предыдущие «операции» против незаконных торговцев пока не привели к окончательному решению проблемы.

Как сообщает «Петербургский дневник», сотрудники смольнинского комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга в пятницу, 26 октября, снесли 36 металлических торговых точек, пристроенных к домам по Садовой улице. В них шла торговля одеждой и обувью. Одновременно демонтируются деревянные прилавки, составляются протоколы об административных правонарушениях.

Предыдущий подобный рейд проводился в начале лета 2018 года, тогда в Апраксином дворе снесли порядка ста торговых павильонов.

Как сообщало ИА REGNUM, новый инвестор проекта реконструкции исторического квартала Апраксин двор — ООО «Инвестиционно-строительная компания Апраксин двор» — готов вложить в проект более 5,1 млрд рублей и преобразить квартал за 16 лет. ООО входит в группу компаний «КЦ Питер». Эта ГК является крупнейшим собственником площадей на территории Апраксина двора.

Апраксин двор является одним из крупнейших исторических торговых центров города, памятником регионального значения.

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