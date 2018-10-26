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Владимир Путин высоко оценил югорский музей природы и человека

Общество

Учреждение он посетил вместе с полпредом Николаем Цукановым и губернатором Югры Натальей Комаровой

Ханты-Мансийск, 26 октября 2018, 16:32 — REGNUM  Президент России Владимир Путин высоко оценил музей природы и человека, который находится в Ханты-МИансийске. Об этом он заявил на выездном заседании Совета по межнациональным отношениям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Очень интересный и люди там работают очень добрые и увлечённые своим делом, что очень важно», — сказал президент.

Учреждение он посетил вместе с полпредом Николаем Цукановым и губернатором Югры Натальей Комаровой. Напомним, 26 октября Владимир Путин работает в Югре. Сейчас идёт заседание Совета по межнациональным отношениям.

Музей был создан в 1932 году. Он является одним из современнейших и крупнейших учреждений культуры Югры.

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