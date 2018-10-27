Закон «Об оружии»: как защитить жизни и избежать трагедий

Москва, , 13:31 — REGNUM Страшное преступление в Керчи, совершенное совсем молодым человеком, вызвало в обществе бурю обсуждения — как предотвратить подобное в будущем. С таким аспектом вопроса, как закон об оружии, знакомит обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

1 июля 1997 года вступил в действие закон «Об оружии». Оружейная тема, судя по истории этого закона, оказалась довольно привлекающей внимание законодателей, ведь за 21 год в него было внесено 54 поправки. Все они касались аспектов собственности и приобретения, но возраст, с которого вступало в силу разрешение на приобретение огнестрельного оружия, так и остался незыблемым — 18 лет.

Роль оружия в российском обществе как в зеркале отразилась в дебатах вокруг того, должен ли россиянин использовать для стрельбы только отечественное оружие или можно зарубежное, из какого количества зарегистрированных на себя единиц ему позволено стрелять, обладают ли какими-то особыми правами на оружие депутаты Госдумы. Но нигде не было внятно обсуждено, как достичь самой главной цели, указанной в законе «Об оружии», который:

«Направлен на защиту жизни и здоровья граждан, собственности, обеспечение общественной безопасности, охрану природы и природных ресурсов, обеспечение развития связанных с использованием спортивного оружия видов спорта, укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступностью и незаконным распространением оружия».

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