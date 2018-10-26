Сальвини пригласил еврокомиссара Юрову в цыганский лагерь

Рим, , 16:21 — REGNUM Вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини в пятницу, 26 октября, на своей странице в Facebook пригласил еврокомиссара по вопросам юстиции Веру Юрову приехать в Италию и посетить один из цыганских лагерей.

Так Сальвини отреагировал на заявление Юровой о том, что правительство Италии в ситуации с цыганами «играет с огнем» и «использует hate speech». Юрова добавила, что происходящее напоминает ей «темные времена» нацизма. Еврокомиссар имела в виду намерение правительства «пересчитать» цыган, то есть ввести их в легальное поле, и расселить цыганские лагеря, предоставив жилье всем, кто имеет на это право.

«Очередной бред из Брюсселя. Отчего бы синьоре комиссару не приехать в цыганский лагерь в Риме или Милане и не побыть среди вооруженных людей, беззакония, эксплуатируемых детей и краденных вещей? Может, это заставит ее очнуться», — отметил Сальвини.

«Я хочу навести порядок и добиться соблюдения правил. Точка», — добавил вице-премьер.

Летом 2018 года глава МВД после ряда сообщений о правонарушениях со стороны цыган сказал, что власти не знают, сколько в Италии цыган, где они живут и чем занимаются, и заявил о намерении «пересчитать» их, то есть ввести в легальное поле.

Представители ряда международных организаций, включая ООН, обвинили правительство Италии в расизме. Сторонники правительства в свою очередь недоумевают, о каком расизме идет речь, если предлагаются равные правила для всех.

В октябре 2018 года Сальвини заявил, что, по данным МВД, лишь 20% цыган в Италии (всего их 160 тысяч человек) живут в лагерях, и эти лагеря будут расселены, причем государство предоставит жилье всем, кто имеет на него право.

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