В Ярославской области больные не хотят плавать за помощью через Волгу

Ярославль, , 16:11 — REGNUM Жители города Тутаева Ярославской области попросили у депутатов областной думы помощи в сохранении отделения сестринского ухода на левом берегу Волги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, руководство Тутаевской районной больницы собирается закрыть отделение сестринского ухода на 10 коек. В нем получают помощь больные деревень и сел левобережной части района, которые не могут лечиться по месту жительства. Власти хотят закрыть отделение, а жители против. На заседание комитета по здравоохранению пришли представители тутаевского Левобережья.

Еще в не таком далеком прошлом у нас в Левобережье был вес комплекс медицинских услуг, но с 2000 года началось закрытие медицинских учреждений. И сейчас у нас работает поликлиника, «Скорая помощь» и терапевтическое отделение, которое представлено 10 койками дневного стационара и 10 койками сестринского ухода. С 3 декабря койки сестринского ухода планируют перенести в больницу поселка Константиновский. Именно это решение и вызвало отрицательную реакцию населения», — сказала депутат городского поселения Тутаев Ирина Крутикова.

Крутикова рассказала, что жители нуждаются в терапевтическом отделении с круглосуточным пребыванием. Сейчас на левом берегу Тутаева проживает 8 тысяч человек и больше половины — пожилые люди. Заставлять их ездить через реку в больницу поселка Константиновский, куда хотят перевести койки сестринского ухода, было бы нерационально.

Заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Давлетов сказал, что сохранить сестринский уход будет невозможно.

Лицензию на паллиативно-медицинскую помощь нереально получить — здание не соответствует необходимым нормам. Пожарные требования не выполнены. Здание — бывший купеческий дом — и вы понимаете какие там деревянные перекрытия», — сказал Сергей Давлетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зампредседателя правительства Игорь Селезнев и вовсе назвал отделение сестринского ухода в Тутаеве «богадельней», где жители отдыхают после копки картошки.

Депутатов комитета эти объяснения не удовлетворили. К этому вопросу и народные избранники, и чиновники обещали вернуться еще.

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