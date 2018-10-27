Десять лучших русских блогов о жизни за рубежом

Анастасия Алексеева, , 10:01 — REGNUM

Собираясь отправиться за границу, мы начинаем искать в интернете лучшие места, которые стоит посетить в стране назначения, изучаем интересные традиции, особенности культуры и другие аспекты, без понимания которых не обходится ни одно путешествие. Лучше всего на эти вопросы могут ответить люди, которые проживают за рубежом. ИА REGNUM составило подборку русскоговорящих блогеров, которые переехали в другие страны и рассказывают о жизни в них.

ИТАЛИЯ

Анна Шмакова уехала с Урала в Италию пять лет назад, не зная итальянского языка и толком не понимая, что её ждёт впереди. Причиной такого внезапного решения стала любовь не только к стране, но и к будущему мужу. Сейчас Анна вместе с супругом воспитывают бигля Нельсона и путешествуют по всей Италии. В своём блоге девушка рассказывает о жизни в стране, местных жителях и других интересных деталях. Кроме того, Анна ведет авторские курсы по изучению итальянского языка.

https://www.instagram.com/p/Bo0rlolCYPv/

ИСПАНИЯ

Откуда открываются лучшие виды на Барселону? Где можно позавтракать в столице Испании? Почему русскоговорящим иммигрантам необязательно получать испанское гражданство? На эти и другие вопросы в своём блоге отвечает Настя, которая переехала в Испанию два с половиной года назад. Девушка работает в сервисном центре по ремонту парусных яхт, а в свободное время устраивает экскурсии по Барселоне для своих подписчиков.

https://www.instagram.com/p/Bmz_NWolbUX/

ГЕРМАНИЯ

Маша переехала из Москвы в Берлин около трех лет назад вместе с мужем и сыном. Сейчас она работает собственным корреспондентом на московской радиостанции Business FM и телеведущей на русскоязычном канале OstWest в Берлине. Отчасти благодаря работе Маша смогла посетить более 30 стран, среди которых Сирия, Южная Корея, Мальта, Португалия и другие. В блоге девушка рассказывает о жизни в Германии и своих многочисленных путешествиях. Например, об экспедиции в Арктику на шельф Северного Ледовитого, потере паспорта в Лиссабоне, аварии в Амстердаме и многом другом.

https://www.instagram.com/p/BgiuMloAhfC/

ЧЕХИЯ

Блог Жени — не просто сборник увлекательных постов о Чехии в целом и о Праге в частности, но и настоящий фотоальбом, в котором хочется пристально рассматривать каждый снимок. Больше 12 лет своей жизни девушка посвятила фотографии, а два года назад решила продолжить оттачивать своё мастерство в столице Чехии. Сейчас Женя устраивает фототуры для российских туристов, а также показывает в блоге популярные и неизведанные уголки Праги.

https://www.instagram.com/p/BobcWmXnas1/

ШВЕЦИЯ

За плечами Саши более 40 стран, поэтому неудивительно, что со своим будущим мужем она познакомилась на Кипре. Кристоффер оказался родом из Швеции, и спустя какое-то время девушка переехала к нему, влюбившись не только в мужчину, но и в саму страну. В своём блоге Саша подробно рассказывает как о Швеции, так и о других странах, держа подписчиков в курсе всех своих путешествий.

https://www.instagram.com/p/Bo_Cj2mHzrO/

США

Тимур Тажетдинов — успешный бизнесмен, владелец нескольких онлайн-предприятий в США и России, автор книг и многократный чемпион Чикаго по бразильскому джиу-джитсу. На своём YouTube-канале он рассказывает о том, как уехать в США и работать там. Кроме того, Тимур даёт бизнес-советы и рассказывает, как зарабатывать с помощью интернета.

БРАЗИЛИЯ

Алексей около трех лет назад переехал из Сибири в Бразилию и из-за нехватки общения с русскоговорящими решил завести блог на YouTube. Поскольку автор — профессиональный повар, многие его ролики посвящены приготовлению пищи и тому, как бразильцы относятся к традиционной русской еде. Кроме того, Алексей делится советами, как переехать в Бразилию или получить визу, рассказывает о традициях страны и повседневной жизни.

КИТАЙ

Касё Гасанов — один из самых популярных русскоговорящих блогеров, рассказывающих о жизни в Китае. Он снимает ролики о культуре, религии, традициях и жителях КНР. Многие подписчики блогера отмечают, что именно благодаря ему решились изучать китайский язык. Кроме того, на канале блогера можно найти видео о путешествиях по США, Швеции, Франции, Великобритании, Южной Корее и другим странам.

ЯПОНИЯ

Виктория настолько увлеклась культурой Японии, что переехала жить в Страну восходящего солнца, вышла замуж и поступила в университет. На своем канале она рассказывает, как переехать в Японию и выучить язык, сколько стоит аренда квартиры и почему японцы живут в общежитиях, что едят японские студенты, как получить диплом и устроиться на работу. В одном из своих видео Виктория рассказывает, что в Японии учебный год начинается в апреле и заканчивается в марте, поэтому местные работодатели начинают сезон поиска сотрудников именно в этот период. Также Вика выкладывает влоги о своей личной жизни и дает советы туристам.

ТУРЦИЯ

Катя ведет свой блог для русскоязычных иммигрантов, проживающих в Турции. Она рассказывает о проблемах, которые возникают при переезде славянских девушек, и даёт советы, как избежать затруднений в общении с родственниками мужа, соседями, коллегами по работе и служащими государственных структур. Например, в одном из своих видео Катя отмечает, что в турецком обществе не принято сидеть, скрестив ноги, так как это считается неприличным. Кроме того, блогер рассказывает, как быстро выучить язык и найти работу, а также делится рецептами турецкой кухни и даёт рекомендации по ведению домашнего хозяйства.

Кто-то уезжает за границу и использует блог для того, чтобы восполнить нехватку общения с соотечественниками. Некоторые эмигранты с помощью соцсетей делятся накопившимися впечатлениями. Немало и тех, кто смог извлечь финансовую выгоду из своего переезда в другую страну. В любом случае, travel-блогов становится всё больше, особенно в Instagram, однако от этого их популярность не уменьшается. Вероятно, это связано с тем, что у людей растет желание как можно чаще выезжать за границу, а иногда даже сменить место жительства. В некоторых случаях блоги помогут получить ответы на многочисленные вопросы. Если же возможности отправиться за границу нет, можно просто открыть интернет и на время перенестись в другую страну, наблюдая за жизнью бывших соотечественников.

Читайте ранее в этом сюжете: Личная жизнь в картинках: ТОП-10 блогов иллюстраторов