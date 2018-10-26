В Минске подвели итоги форума вузов Союзного государства

Минск, , 16:06 — REGNUM Итоги VII Форума вузов инженерно-технологического профиля России и Белоруссии, проходившего в Минске с 22 по 26 октября 2018 года, подвели организаторы — представители Белорусского национального технического университета и Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. Об этом сообщили в пресс-службе российского вуза.

Отмечается, что мероприятие прошло при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, министерств образования Белоруссии и России и объединило более 300 участников из 11 стран мира.

Во время форума студенты и магистранты представляли свои проекты и дискутировали по актуальным проблемам науки, обсуждали молодежное инновационное предпринимательство, реализацию модели «Университет 3.0», а также актуальные направления развития науки и техники Союзного государства.

По итогам форума были награждены победители бизнес-боя «Лучший молодёжный инновационный проект Союзного государства» и проведён семинар «Развитие научного, научно-технического и инновационного сотрудничества в рамках программ и проектов Союзного государства».

«Искренне рад за всех студентов и магистрантов, которые приехали на наш Форум, победили, преодолели себя и сделали такой важный шаг в своей карьере, — сказал ректор БНТУ Сергей Харитончик. — Мы старались сделать все, чтобы Форум прошел комфортно для всех участников. Надеюсь, что следующий Форум станет еще более масштабным. Мы уже провели анализ и наметили, какие «изюминки» нам можно добавить. Так что копите силы, чтобы вступить в новый бизнес-бой».

Победителями и лауреатами конкурса проектов программ Союзного государства — VII Форума вузов инженерно-технологического профиля стали также проекты НГТУ им. Р.Е. Алексеева, студентов Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, Ташкентского государственного технического университета им. И. Каримова, Курского Юго-Западного государственного университета, Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, Минского государственного автомеханического колледжа и Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова.

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