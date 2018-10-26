В США разгорелся скандал из-за сайта с откровенными снимками женщин-военных

Вашингтон, , 16:19 — REGNUM Сенатор Клэр МакКаскилл, член Сенатской комиссии по вопросам национальной безопасности и по делам правительства, призывает расследовать деятельность сайта, который утверждает, что торгует и обменивается обнаженными фотографиями и видеороликами женщин-военнослужащих, сообщает Stars and stripes.

По словам МакКаскилл, она узнала о данном сайте от исследователя, работающего на организацию ветеранов, и была встревожена его заявлениями. Сайт, похоже, действует из Канады и делится пикантными фото видео женщин, которые сами (или их партнеры) являются военнослужащими.

«Эксплуатация наших храбрых женщин в военной форме отвратительна, а нацеленность на супругов наших военнослужащих столь же ужасающая, — сказала МакКаскилл, которая также входит в Комитет Сената по вооруженным силам. — Необходимо провести тщательное расследование этого сайта, и если будут допущены нарушения, виновные должны быть привлечены к ответственности».

Тем более, что, как сказал политик, многих женщин легко идентифицировать, причем их согласие на фотографирование и публикации фотографий в интернете неочевидно и, следовательно, не может быть гарантированным.

Отмечается также, что торговля снимками женщин-военных не новая проблема для американской армии, так, в прошлом году были уволены двое командиров и наказаны еще 33 военнослужащих, которые через фейсбук обменивались откровенными фотографиями женщин-морпехов.