Двух вербовщиков «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* отправили в тюрьму на 28 лет

Ростов-на-Дону, , 15:45 — REGNUM Двое членов террористической структуры «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приговорены к длительным срокам заключения. Суровый приговор сегодня, 26 октября, вынес Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало.

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На скамье подсудимых оказались двое граждан Киргизии. Оба являлись членами «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и с января 2015 года распространяли идеологию этой террористической организации на территории Севастополя. Кроме того, осуждённые вербовали и новых участников, вовлекая их в деятельность преступной организации.

Вербовщиков террористов задержали в августе 2016 года. Решением суда Акрамжону Абдуллаеву назначено 15 лет лишения свободы, Нематжону Исроилову — 13 лет заключения. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Санкт-Петербурге был вынесен обвинительный приговор группе экстремистов, преступно прикрывавшихся исламом. Все они входили в состав ячейки террористической структуры «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пятеро из восьми представших перед правосудием — граждане России (выходцы из Туркестана). В зависимости от тяжести преступления суд назначил наказание от пяти лет в колонии общего режима до десяти лет в колонии строгого режима.