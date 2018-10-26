Чиновница в Ленобласти «организовала» жилищную субсидию сестре

Кингисепп, Ленинградская область, , 15:42 — REGNUM Сотрудница администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области добилась выделения около 1 млн рублей родной сестре за счет государства как нуждающейся в улучшении жилищных условий, хотя та не имела никаких прав на получение такой выплаты.

Преступление было совершено в 2011—2013 годах. Теперь чиновницу будут судить за мошенничество при получении выплат, с использованием своего служебного положения, в крупном размере. За это ей грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщили в пятницу, 26 октября, в Следственном управлении СКР по Ленобласти, ведущий специалист отдела по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальной инфраструктуре администрации Кингисеппского района включила свою сестру в список претендентов на получение социальной выплаты по целевой программе «О поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2009−2012 годы».

Тем самым обвиняемая похитила бюджетные средства Ленобласти и района в размере 908 900 рублей, на которые сестре чиновницы приобрели долю в трехкомнатной квартире в городе Кингисепп.

«В ходе предварительного расследования обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном, сотрудничала со следствием», — сообщили в СУ СКР по Ленобласти, добавив, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение мошенничества.

В связи с этим у ИА REGNUM возникает закономерный вопрос, почему она с таким «бэкграундом» оставалась на муниципальной службе.

Уголовное дело в отношении нечистой на руку чиновницы с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области экс-глава администрации одного из поселений и ее бывшие подчиненные подозреваются в получении взятки на общую сумму более 30 млн рублей. Взяткой стали девять квартир в новых домах и 2 млн рублей «на карманные расходы».