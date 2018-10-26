Ярославская область снизила долг за газ

Ярославль, , 15:26 — REGNUM Ярославская область в сентябре снизила долги за газ на 308 млн рублей. Это следует из материалов, размещенных на сайте «Газпром межрегионгаз Ярославль», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 1 сентября долг теплоснабжающих организаций (без учета ТГК-2) составлял 2 млрд 551,1 млн рублей, а на 1 октября — 2 млрд 243,8 млн рублей. Таким образом долг вышел на уровень октября прошлого года.

По сравнению с концом прошлого отопительного сезона (май 2018 года) долг снизился на 1 млрд рублей — это самое существенное снижение за последние годы.

Сентябрьское снижение произошло, по данным источников ИА REGNUM, за счет бюджетных вливаний. В сентябре из областного бюджета были выделены кредиты двум муниципальным образованиям, имеющим наибольшую задолженность — городам Переславлю-Залесскому и Рыбинску.

Переславль получил 75 млн рублей, которые через МУП «Спектр» пошли на выплату долгов перед «Газпромом». Рыбинску было выделено 130 млн рублей. 80 млн из них было направлено напрямую в МУП «Теплоэнерго», а 50 ушло туда же в качестве оплаты тепла в бюджетных учреждениях. Эти средства сразу же поступили за оплату потребленного газа. Правда, возвращать долги придется муниципальным образованиям.

Долги снизили все три крупнейших должника — рыбинское «Теплоэнерго», предприятия Переславля-Залесского и «ЯГК».

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