Более двух третей граждан Украины не знают, что такое «томос» — опрос

Киев, , 15:30 — REGNUM 65,2% граждан Украины вообще ничего не знают о том, что такое «томос», сказано в докладе Киевского международного института социологии (КМИС), представленном 26 октября организацией «Детектор медиа».

Ещё 6,3% опрошенных отказались отвечать на этот вопрос.

По состоянию на сентябрь 2018 года только 28,5% граждан узнали, как называется документ о церковной автокефалии, которую хотят получить украинские политики и раскольники. 42,3% узнали о томосе из СМИ, 19% опрошенных узнали из речей религиозных деятелей, а 17,4% — от президента Украины Петра Порошенко. Больше всего осведомлены об украинской автокефалии на Западе страны — 43%, меньше всего на Юго-Востоке — 16−18%.

Напомним, инициатором предоставления томоса об автокефалии неканонической Украинской православной церкви выступил президент Украины Пётр Порошенко. Отметим, главными лозунгами своей избирательно кампании политик сделал слова: армия, язык и вера.

Напомним, согласно опросу, 78% жителей Украины считают главной проблемой страны войну в Донбассе, а не существование Украинской православной церкви Московского патриархата.

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