Twitter Илона Маска стал энциклопедией мемов

Нью-Йорк, США, , 15:59 — REGNUM Глава Tesla и Space X Илон Маск в очередной раз отличился в Twitter. 26 октября бизнесмен в своём микроблоге попросил подписчиков прислать ему мемы и получил в ответ около 50 тыс. записей.

Наверняка, Маск узнал о себе много нового, потому что героем ряда шуток оказался сам изобретатель.

https://twitter.com/FabianHaxard/status/1055683379004403712

https://twitter.com/elonmusk/status/1055517521082609664

https://twitter.com/tiredbarto/status/1055522435951484928

https://twitter.com/Totosabee/status/1055774118275178496

https://twitter.com/PFTCommenter/status/1055522233886666752

Илон Маск нередко оказывается в центре внимания из-за записей в своём Twitter. Например, недавно предприниматель заявил, что ему нравится жанр аниме, в частности, фильмы «Твоё имя» и «Принцесса Мононоке». Он также сообщил, что хотел бы создать меху (огромного человекоподобного робота).

Вскоре Маск вновь признался в любви к аниме и стал предлагать подписчикам приобрести криптовалюту. Юзеры, как и администрация Twitter, подумали, что аккаунт бизнесмена взломали, поэтому его профиль оказался заблокированным.

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