Киевлянам начислили плату за горячую воду, которой не было почти полгода

Киев, , 15:10 — REGNUM Жители Киева обнаружили в новых квитанциях счёт за отвод горячей воды, заявил руководитель общественной организации «Люди дела» Игорь Хохич 26 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Уже 5 месяцев (!) нет горячей воды, но в платёжках 3 месяц в подряд приходит по +6 кубов за водоотвод горячей воды…», — сетует он.

Из-за подобных «ошибок» приходится постоянно звонить в колл-центр компании «Киевводоканал» и доказывать, что счёт был выставлен неверно, отметил мужчина.

Напомним в Киеве длительное время не было горячей воды, поскольку газоснабжающая компания НАК «Нафтогаз» спорила с киевской администрацией насчёт долга компании «Киевэнерго», которую заменила новая компания «Киевтеплоэнерго». Новый оператор теплосетей отказывался выплачивать «Нафтогазу» долги предшественника, а «Нафтогаз» в свою очередь не спешил заключать новый контракт на поставку газа.

В данный момент конфликт урегулирован, но не до конца.

Читайте также: Горячая вода на грани исчезновения: Киев опять спорит с «Нафтогазом»

Мэр Киева Виталий Кличко в ответ на многочисленные жалобы горожан, призвал их массово обзаводиться бойлерами.

Читайте также: Кличко призвал киевлян становиться независимыми от центрального отопления