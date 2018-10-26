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Киевлянам начислили плату за горячую воду, которой не было почти полгода

Общество

Кто-то не заметит и заплатит

Киев, 26 октября 2018, 15:10 — REGNUM  Жители Киева обнаружили в новых квитанциях счёт за отвод горячей воды, заявил руководитель общественной организации «Люди дела» Игорь Хохич 26 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Уже 5 месяцев (!) нет горячей воды, но в платёжках 3 месяц в подряд приходит по +6 кубов за водоотвод горячей воды…», — сетует он.

Из-за подобных «ошибок» приходится постоянно звонить в колл-центр компании «Киевводоканал» и доказывать, что счёт был выставлен неверно, отметил мужчина.

Напомним в Киеве длительное время не было горячей воды, поскольку газоснабжающая компания НАК «Нафтогаз» спорила с киевской администрацией насчёт долга компании «Киевэнерго», которую заменила новая компания «Киевтеплоэнерго». Новый оператор теплосетей отказывался выплачивать «Нафтогазу» долги предшественника, а «Нафтогаз» в свою очередь не спешил заключать новый контракт на поставку газа.

В данный момент конфликт урегулирован, но не до конца.

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Мэр Киева Виталий Кличко в ответ на многочисленные жалобы горожан, призвал их массово обзаводиться бойлерами.

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