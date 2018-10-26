Причина наводнений в Сочи — «алчность застройщиков под прикрытием власти»

Оренбург, , 14:50 — REGNUM Политолог, доцент кафедры журналистики Оренбургского госуниверситета Булат Калмантаев считает, что причина стихийных бедствий и их последствий в Сочи кроется в алчности застройщиков, которых покрывает власть, в том числе федеральная. В городе, согласно данным из открытых источников, в сентябре произошло четыре наводнения и в октябре — два, все они стали последствием ливней, однако выводов, похоже, из этого чиновники не сделали, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM эксперт, комментируя наводнение в Краснодарском крае от 24−25 октября.

«Причины, приведшие к трагическим последствиям наводнения от 25 октября, конечно, как это было и раньше, назовут, кого-то опять накажут, потом все повторится вновь…

Правильно говорят многие публичные и непубличные комментаторы события: основная причина страданий и потерь от стихийного бедствия (ливня, сильного и продолжительного дождя с последствиями, характерными для рельефа и геоморфологии местности, подобной окрестностям самого Сочи, всего побережья) — алчность застройщиков при новом строительстве жилья и инфраструктурных объектов. Что характеризует местную власть совершенно конкретным образом», — считает Калмантаев.

Он особо обратил внимание на то, что местная власть находится в системе вертикали и под плотной опекой федеральных структур власти.

«И, еще раз пробежав глазами список дней наводнений в Сочи и его окрестностях (15,19, 23, 24 сентября и 4, 24 октября), не могу не задаться вопросом: чем федеральная власть занята в Краснодарском крае? Или из-под их юрисдикции и профильной деятельности район Сочи выведен и представлен под управление неизвестно кому?» — недоумевает политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября в Краснодарском крае из-за ливней в воде оказались Сочи, Туапсинский и Апшеронский районы. По последним данным, числятся погибшими шесть человек.