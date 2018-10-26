Ватикан готов к отмене целибата для священников?

Берлин, , 14:33 — REGNUM Острая нехватка священников и череда скандалов вокруг преступлений сексуального характера вынуждают переосмыслить старую католическую традицию и приводят к дебатам по вопросу целибата. Возможно, церковь близка к изменению своих взглядов на запрет сексуальной жизни для священников, передает телеканал N-TV 26 октября.

Представитель Ватикана в Германии, архиепископ Никола Этерович в интервью ежемесячному изданию Herder Korrespondenz заявил, что правило целибата (обет безбрачия) «не является табу». По его мнению, этот вопрос должен стать темой обсуждений.

«Нет никакого универсального решения этого вопроса, нам просто нужно обсудить, что будет лучше для церкви», — сказал он.

Скептики считают, что обет безбрачия для католических священников делает мало компетентными для того, чтобы давать житейские советы прихожанам. Европейские психологи все чаще говорят, что сексуальное воздержание на протяжении всей жизни может быть опасным для психики.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году католическую церковь многих стран мира парализовал скандал. Расследования выявили тысячи преступлений сексуального характера в церкви Австралии, Германии, США, Чили и других стран. Преступления совершались на протяжении десятилетий, но высокопоставленные духовные лица не сообщали о них светским властям.

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