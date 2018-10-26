В Восточно-Казахстанской области создали новый национальный парк

Усть-Каменогорск, Казахстан, , 14:30 — REGNUM В Урджарском районе Восточно-Казахстанской области открылось государственное учреждение «Национальный парк «Тарбагатай», сообщает 26 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Площадь парка составляет 143 550,5 га, защитная зона — 204 602 га. На севере Урджарского района расположены горы Карауылтобе, Актас и Акшаули Тарбагатайского хребта. На юге района — мелкие сопки, на юго-востоке — снова горы.

Особенность парка заключается в том, что на его территории растут 35 видов эндемичных растений, включенных в Красную книгу.

Отметим, «Национальный парк «Тарбагатай» стал 13 по счету национальным парком Казахстана. Открытие парка позволило создать 140 новых рабочих мест и сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие.