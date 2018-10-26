Челябинск снова накрыло зловонием: кто виноват?

Челябинск, , 14:15 — REGNUM В Челябинске уже два дня (25 и 27 октября) остро ощущается запах навоза. Жители города звонят на горячие линии различных ведомств и просят помощи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По одной из версий, причиной загрязнения воздуха в мегаполисе стала птицефабрика «Челябинская». Как отмечают горожане, в пользу этой версии говорит южный ветер, который дует как раз со стороны предприятия в сторону города

Сейчас причины раздражающего челябинцев запаха выясняют сотрудники прокуратуры, областного минэкологии, управления Росприроднадзора и полиции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре, по итогам проверки будут приняты соответствующие меры.

Отметим, экологические проблемы для Челябинска не в диковинку. Регулярно на город обрушиваются выбросы промышленных предприятий, свой вклад в общее загрязнение вносит и транспорт. Весной 2018 года в своём послании президент России Владимир Путин назвал столицу Южного Урала в числе городов с тяжёлой экологической ситуацией.