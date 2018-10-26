Пятница, 26 Октября 2018 года
15:17:59 МСК

Челябинск снова накрыло зловонием: кто виноват?

Общество

В этот раз под подозрением — птицефабрика

Челябинск, 26 октября 2018, 14:15 — REGNUM  В Челябинске уже два дня (25 и 27 октября) остро ощущается запах навоза. Жители города звонят на горячие линии различных ведомств и просят помощи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По одной из версий, причиной загрязнения воздуха в мегаполисе стала птицефабрика «Челябинская». Как отмечают горожане, в пользу этой версии говорит южный ветер, который дует как раз со стороны предприятия в сторону города

Сейчас причины раздражающего челябинцев запаха выясняют сотрудники прокуратуры, областного минэкологии, управления Росприроднадзора и полиции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре, по итогам проверки будут приняты соответствующие меры.

Отметим, экологические проблемы для Челябинска не в диковинку. Регулярно на город обрушиваются выбросы промышленных предприятий, свой вклад в общее загрязнение вносит и транспорт. Весной 2018 года в своём послании президент России Владимир Путин назвал столицу Южного Урала в числе городов с тяжёлой экологической ситуацией.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экологические проблемы крупных городов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить