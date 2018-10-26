В Италии легально живут 5 миллионов мигрантов, каждый десятый – в Риме

Рим, , 14:14 — REGNUM Количество легальных мигрантов в Италии в настоящее время составляет 5,3 миллиона человек, сообщает Agenzia Italia в пятницу, 26 октября, со ссылкой на результаты профильного исследования.

В последние пять лет число присутствующих в стране легальных мигрантов практически не меняется и составляет около 5 миллионов человек.

Легальные мигранты составляют около 8,5% населения страны и около 10,5% участников рынка труда — официально трудоустроены 2,4 миллиона человек. Две трети мигрантов занимаются низкоквалифицированным трудом.

Больше всего легальных мигрантов приезжает в Италию из Румынии (1,19 миллиона человек, почти четверть всех мигрантов). В числе лидеров также Албания (440 тысяч), Марокко (417 тысяч), Китай (291 тысяча) и Украина (237 тысяч человек).

Среди регионов страны лидерство по количеству мигрантов удерживают северные провинции (в Ломбардии — 1,15 миллиона мигрантов), среди городов — Рим, где живёт более полумиллиона легальных мигрантов (более 10% от их общего числа).

Каждый третий легальный мигрант в Италии — мусульманин. Христиан — чуть более половины (2,7 миллиона человек), причем православных значительно больше (1,5 миллиона человек), чем католиков (900 тысяч человек).

Больше, чем в Италии, легальных мигрантов только в двух европейских странах — Германии (9,2 миллиона человек) и Великобритании (6,1 миллиона). При этом доля мигрантов в общем населении (8,5) значительно ниже, чем в Германии (11,2%), Великобритании (9,2%) или Австрии (15,2%), не говоря уже о Люксембурге (47,6%).

Нелегальные мигранты в этом исследовании не учитывались.

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