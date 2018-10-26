Глава правительства Казахстана ознакомился с планом строительства Нуркента

Астана, , 14:18 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев ознакомился с генеральным планом развития нового города Нуркента, который строится на казахстанско-китайской границе в Панфиловском районе Алма-Атинской области, сообщили 26 октября в пресс-службе главы правительства Казахстана.

Город Нуркент строится с 2013 года. Планируется, что создание свободной экономической зоны «Хоргос — Восточные ворота» привлечет от 36 до 68 тыс. новых рабочих мест.

Первую очередь в городе планируется сдать к 2022 году. В эксплуатацию будут сданы более 1 млн кв. м жилья. В рамках первой очереди планируется также построить 24 социальных объекта.

Отметим, в настоящее время на территории поселка Нуркент проживает около 3 тыс. человек. В 2017 году в Алма-Атинской области было построено 646,1 тыс. кв. м жилья. В 2018 году этот показатель планируется довести до 706,6 тыс. кв. м.