Наводнение в Краснодарском крае: «пора нести ответственность за говорильню»

Пермь, , 14:08 — REGNUM Чрезвычайное происшествие в Краснодарском крае снова повлекло «говорильню» чиновников. Выводы из ЧП в Крымске, где в 2012 году было наводнение, из смертельного пожара в Кемерово, массового убийства в школе Керчи если и сделаны, то слабо, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM пермский политолог Дмитрий Логинов, комментируя наводнение и его последствия в Сочи и в Туапсе.

«Складывается ощущение, что в любом ЧП, будь то трагедия в Крымске, наводнение в Сочи, пожар в Кемерово или бойня в Керчи, действует лозунг — «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». После каждого подобного серьёзного происшествия представители власти (региональные или федеральные) с серьёзным видом заверяют общественность: «контроль установим, виновных накажем, повториться не дадим». Спустя несколько недель обещания забываются, пока не наступит следующее ЧП. И история «говорильни» опять повторяется. Считаю, что пора многим ответственным лицам начинать нести ответственность за свои слова о контроле и безопасности», — сказал политолог.

Вместе с тем, по мнению Дмитрия Логинова, после пожара в Кемерово стоит отдать должное власти — контроль, проверки и усиление бдительности продолжаются регулярно.

«Тем, кто стоит у власти и несёт ответственность за безопасность людей от стихийных бедствий или от иных угроз, следует начать незамедлительно действовать, когда есть подозрения, что последствия предполагаемого (природного) явления могут быть плачевным, а не ждать — «авось, пронесёт». В России обычно не «проносит», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сочи и Туапсе 24−25 октября из-за обильных дождей произошло наводнение. Оказались подтопленными сотни домов, задержаны десятки поездов, размыты дороги. Не обошлось без жертв — погибли шесть человек. Объявлен режим ЧС.