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В Италии умер последний из депортированных из римского гетто в концлагерь

Общество

Узник Освенцима скончался на 92-м году жизни

Рим, 26 октября 2018, 13:52 — REGNUM  В пятницу, 26 октября, в Риме на 92-м году жизни скончался Лелло Ди Сеньи, последний из депортированных нацистами из римского гетто в концлагерь в октябре 1943 года, сообщает информагентство Askanews.

17-летний Ди Сеньи вместе с родственниками был отправлен нацистами из Рима в Освенцим. После освобождения Освенцима Красной армией Ди Сеньи вернулся в Италию и посвятил значительную часть жизни работе над воспоминаниями и историей этого периода.

Свои соболезнования близким Ди Сеньи выразила мэр Рима Вирджиния Раджи и целый ряд других итальянских политиков.

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