Среди проблем Сочи — открытые ливнёвки: мнение депутата из Казани

Казань, , 13:51 — REGNUM Одна из причин гибели людей во время наводнения на Кубани — это незакрытые ливневые канализации. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат Госсовета РТ (фракция КПРФ) Артём Прокофьев.

«То, что очередное наводнение в Краснодарском крае обернулось трагедий, неудивительно, так как никаких должных выводов после трагедии в Крымске, ни из последующих происшествий власти Краснодарского края не сделали», — заявил депутат.

Он также напомнил о трагедии, когда мальчик из Татарии, будучи на отдыхе в Сочи в августе 2018 года, во время ливневых дождей попал в незакрытую канализацию и утонул.

«Всю страну потрясла история, когда в августе этого года мальчик из Татарстана, из города Нижнекамска, погиб в Сочи, попав в незакрытую ливневую канализацию во время ливня в августе этого года, и администрация города Сочи полностью сняла с себя вину и обвинила во всем бабушку трагически погибшего мальчика. Это ужасная история. Насколько я знаю, и жертвы, которые есть в это наводнение, среди них есть те, кто попал в незакрытую ливневую канализацию. Я надеюсь, что после произошедшего власти Краснодарского края и муниципалитетов извлекут уроки и сделают всё возможное, чтобы такого больше никогда не повторялось», — резюмировал Артём Прокофьев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября в Краснодарском крае в результате сильных дождей оказались затоплены Туапсинский и Апшеронский районы, а также город Сочи. Свыше 1 тыс. домов попали под затопление, размыты участки автомобильных дорог и железнодорожные пути, некоторые населённые пункты оказались отрезаны от внешнего мира. В результате наводнения погибли шесть человек. В регионе с 25 октября введен режим ЧС.

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