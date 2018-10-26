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В Казахстане на поддержку больных туберкулёзом ежегодно выделяют $3,3 млн

Общество

Финансирование позволяет охватить 50–60% всех пациентов

Астана, 26 октября 2018, 13:58 — REGNUM  В Казахстане на социальную поддержку больных туберкулёзом ежегодно выделяется более $1 млрд тенге ($2,72 млн), сообщает 26 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на директора Национального научного центра фтизиопульмонологии Малика Аденова.

По его словам, в 2017 году на эти цели было выделено 1,2 млрд тенге ($3,26 млн). Финансирование социальной помощи позволяет охватить 50−60% всех пациентов. В каждом регионе средства выделяются на различные нужды.

Как сообщало ИА REGNUM, 25−26 октября в Астане проходит глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи, в рамках которой министерства здравоохранения России и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве.

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Туберкулез
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