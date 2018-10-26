Болельщики курской футбольной команды не могут уехать из Сочи

Краснодар, , 13:46 — REGNUM Болельщики курской футбольной команды «Авангард» не могут покинуть Сочи после матча, сообщил портал «Друг для друга». Выездной матч «Авангарда» и команды «Сочи» состоялся 24 октября.

Игра прошла на стадионе «Фишт». Курян, проигравших со счетом 0:1, поддерживали болельщики, прилетевшие специально ради игры. Домой они планировали отправиться поездом, но с этим возникли сложности.

«На железнодорожном вокзале огромные очереди. Люди не могут уехать. Если бы у нас не было денег, то до открытия движения жили бы за счет РЖД в отеле. Людей расселяют, кормят, и это хорошо», — рассказал курскому изданию один из болельщиков «Авангарда» Алексей Кириллов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 и 25 октября в Краснодарском крае прошли сильные дожди, обернувшиеся наводнением в Туапсинском и Апшеронском районах и городе Сочи. Подтоплены жилые дома, размыты участки автомобильных дорог и железнодорожные пути. Поезда задерживаются, в регионе транспортный коллапс. Погибли шесть человек.