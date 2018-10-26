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В Петербурге полисы ОМС старого образца остались лишь у 5% горожан

Общество

И даже их срочно менять не надо

В Петербурге полисы ОМС старого образца остались лишь у 5% горожан
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Медицинское страхование

Санкт-Петербург, 26 октября 2018, 13:49 — REGNUM  В Санкт-Петербурге 95% застрахованных граждан уже имеют на руках полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) нового образца. При этом срок замены старых полисов на новые документы законодательством не установлен. Об этом заявили 26 октября в городском комитете по здравоохранению в ответ на обращения СМИ.

Ранее в Московском городском фонде обязательного медицинского страхования (МГФОМС) сообщили, что до 1 ноября застрахованные граждане России могут оформить полис ОМС нового образца. Это вызвало слухи о необходимости срочной замены полисов во всей стране.

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Однако в ТФОМС Санкт-Петербурга разъяснили, что по закону об обязательном медицинском страховании в РФ полис старого образца приравнен к новому полису ОМС и является действительным до его замены на полис ОМС единого образца.

«Полисы ОМС старого образца, у которых закончился срок действия, являются действующими вплоть до их замены на полисы ОМС единого образца», — подчеркнули в комздраве Петербурга.

Полис ОМС придется обязательно менять при смене фамилии, имени, отчества, паспорта. Также в течение одного месяца нужно сообщить в свою страховую компанию об изменении места жительства.

В комздраве Петербурга напомнили гражданам, что один раз в течение календарного года, не позднее 1 ноября, можно поменять страховую компанию, а в случае изменения места жительства это можно делать чаще.

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