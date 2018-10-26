После Крымска «никакие выводы власти не сделали»: трагедия на Кубани

Казань, , 13:21 — REGNUM События на Кубани, где из-за наводнения погибли жители, оказались затоплены тысячи домов и отрезано сообщение с внешним миром, показывает, что после наводнения в Крымске власти никакие выводы не сделали и в результате снова оказались не готовы к природным катаклизмам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила председатель татарстанского регионального отделения «Всероссийского женского союза — Надежда России», депутат Зеленодольского муниципального района РТ Динара Халимдарова.

«К сожалению, часто у нас обращают внимание на крупные проблемы только после того, как случится трагедия. То, что происходит сейчас на Кубани, — это не просто стихийное бедствие, это действительно трагедия, есть человеческие жертвы. После наводнения в Крымске проводили проверки, но, как мы видим, никакие выводы власти не сделали, и мы снова оказались не готовы к природным катаклизмам. Может быть, после этого наводнения местная власть убедится в необходимости изменения своих подходов, в частности в градостроительной политике, где главным стало — заработать как можно больше денег, невзирая, например, на ландшафт, на грунтовые воды и т. д», — говорит Динара Халимдарова.

Она также отметила, что «можно сколько угодно вкладывать деньги на защиту населения и территорий от ЧС, но они окажутся не столь эффективны, если продолжить создавать условия, в которых борьба со стихийными бедствиями будет осложнена попустительством чиновников в других сферах: в экологических мероприятиях, строительстве».

"Например, борьба с теми же самыми наводнениями осложнена отсутствием ливневок или тем, что они забиты всяким мусором, а эта проблема вытекает из другой — состояние и строительство дорог. Для того чтобы решить ее, нужно как минимум резко уменьшить уровень воровства при их строительстве и ремонте. Кроме того, необходимо проводить мероприятия по изучению и оценке грунта, подземных вод, когда власти выдают разрешение на строительство близ береговой линии, строить защитные сооружения и тому подобное. План мероприятий по предотвращению подобных ситуаций в дальнейшем у властей должен быть обширнейшим, но для начала им необходимо провести работу над ошибками, стоившими им человеческих жизней», — добавила Халимдарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Туапсе и Сочи в результате проливных дождей оказались затоплены около 2 тыс. домов, размыты автомобильные дороги и железнодорожные пути. Столица Краснодарского края фактически оказалась отрезана от внешнего мира. В результате наводнения погибли шесть человек. В регионе введен режим ЧС.

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