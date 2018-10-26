Солсбери: задержан мужчина, пытавшийся украсть Великую хартию вольностей

Лондон, , 13:10 — REGNUM Полиция Великобритании задержала 45-летнего мужчину, который пытался похитить Великую хартию вольностей из собора в Солсбери, сообщает британское издание The Telegraph.

«Сегодня утром под стражу взят 45-летний мужчина по подозрению в попытке украсть Великую хартию вольностей», — отметили в правоохранительных органах страны.

По данным полиции, попытка похищения была совершена 25 октября, когда неизвестный попытался разбить стекло выставки. Мужчина, подходящий под описание подозреваемого, был задержан на следующий день.

«Великую хартию вольностей не была повреждена, и никто не пострадал в результате инцидента», — добавили в полиции.

Напомним, Великая хартия вольностей была составлена в июне 1215 года. Этот политико-правовой документ стал результатом требований знати к королю Иоанну Безземельному (1166−1216). Хартия состоит из 63 статей и защищает ряд юридических прав и привилегий свободного населения средневековой Англии.