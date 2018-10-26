Обездолила на миллион: в Тюменской области судят приёмную мать

Тюмень, , 13:11 — REGNUM В Тюменской области двое юношей-инвалидов, которые воспитывались в приёмной семье, лишились денег, поступавших на их банковские счета. В пропаже 1,4 млн рублей они винят в приютившую их женщину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Из материалов уголовного дела следует, что 51-летняя женщина взяла в приёмную семью двух подростков-инвалидов. Юноши после достижения совершеннолетия решили жить отдельно. Забрав документы, сберкнижки и банковские карты у попечительницы, они обнаружили пропажу денег. Один молодой человек не досчитался 1,4 млн рублей, другой — 84 тыс.

Оба потерпевших обратились в полицию, обвинив в хищении приёмную мать. Женщина деньги вернула. Однако против неё возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).

Итоги расследования направлены в Заводоуковский районный суд.