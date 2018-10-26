Электронная Татария: информационной системе добавят татарский язык

Казань, , 12:54 — REGNUM Министерство связи и информатизации Татарии объявило ещё один аукцион на модернизацию информационных систем, на этот раз заказчик должен будет усовершенствовать единую межведомственную систему электронного документооборота республики, среди прочего добавив возможность её использования на татарском языке. На эти цели из регионального бюджета готовы выделить 2 923 091 рубль, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аукцион пройдёт 12 ноября 2018 года. Закупка проводится только у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Победитель должен завершить все работы до 15 декабря 2018 года. Процесс модернизации включают в себя расширение функциональных возможностей и приведения в соответствие требованиям действующего законодательства, улучшение качества системы и повышение удобства его использования и применимости, а также актуализацию комплектов технической и эксплуатационной документации информационной системы.

«В результате модернизации должны быть решены следующие задачи: добавление реквизита в карточку о языке написанного документа, реализация перевода полей карточки документа на татарский язык, изменения в обмене документов между инсталляциями в одном сегменте (межсерверный обмен документами), изменения в процессе межведомственного согласования проектов документов», — отмечается в техзадании и уточняется, что «в целях обеспечения статистики и отчетности по языку написания документов требуется реализовать новый реквизит «Язык документа» во всех типах документов» и «данный реквизит должен быть обязательным при заполнении карточки документа».

Помимо этого, при модернизации исполнитель должен будет реализовать возможность просмотра карточки документа на татарском языке.

«На татарский язык должны быть переведены наименования полей карточки (за исключением содержимого полей), управляющие элементы и подсказки к ним. Должна иметься возможность переключения отображения карточки между русским и татарским языком», — резюмируется в техническом задании.

Напомним, ранее это же министерство объявило серию тендеров на доработку различных информационных систем. Свыше 2,2 млн рублей планируется потратить на усовершенствование единой информационной системы кадрового состава, еще на 7,5 млн рублей потянула модернизация элементов информсистемы «Государственный информационный центр Республики Татарстан». Закупка проведена у единственного поставщика — ГУП «Центр информационных технология РТ», который также за 6 млн рублей займётся доработкой системы «Электронное здравоохранение Республики Татарстан».

Всего же с ГУП разными госзаказчиками было заключено почти 500 контрактов, в которых он выступал поставщиком услуг. Сумма по ним превысила 8,5 млрд рублей.

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