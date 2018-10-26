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Половина железнодорожных вокзалов Казахстана не приспособлена для инвалидов

Общество

Вокзалы в Казахстане будут полностью или частично реконструированы

Половина железнодорожных вокзалов Казахстана не приспособлена для инвалидов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пандус для инвалидов

Астана, 26 октября 2018, 12:35 — REGNUM  Около 55% железнодорожных вокзалов в Казахстане не соответствует требованиям национальных стандартов по обеспечению доступа лицам с ограниченными возможностями, сообщает 26 октября агентство Informburo со ссылкой на министерство по инвестициям и развитию Казахстана.

В ведомстве отметили, что некоторые вокзалы в Казахстане будут полностью или частично реконструированы с учетом требований для маломобильных групп населения. Многие вокзалы приобретают мобильные лестничные гусеничные подъемники.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие пять лет АО «Национальная компания «Казахстанские железные дороги» планирует выполнить реконструкцию и строительство 71 железнодорожного вокзала.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане построят и реконструируют более 70 железнодорожных вокзалов

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Проблемы инвалидов
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