Австрия отмечает День принятия закона о постоянном нейтралитете

Вена, , 12:23 — REGNUM 26 октября Австрия отмечает национальный праздник — День принятия конституционного закона о постоянном нейтралитете. Празднования проходят в контакте столетия образования Австрийской Республики, пишет газета Kronen Zeitung.

Утром 26 октября высшие чиновники Австрии возложили венки к памятнику погибшим солдатам и жертвам сопротивления времен Второй мировой войны. Канцлер Себастьян Курц в видеообращении отметил всех соотечественников, которые «несут ответственность за то, чтобы делать Австрию самой прекрасной страной в мире».

Курц поблагодарил поколение, которое «восстановило страну после Второй мировой войны» и «всех австрийцев, которые вносят свой вклад каждый день — в своей профессии, в семье и на общественной работе — и делают страну такой, какой она есть».

На Хельденплатц в Вене, как и каждый год, тысяча новобранцев принесет присягу в присутствии канцлера и президента, верховного главнокомандующего Австрии, Александра ван дер Беллена, а министерства и различные государственные учреждения в этот день откроют свои двери для посетителей. Себастьян Курц пообщается с гражданами Австрии и будет доступен для «селфи».

26 октября 1955 года Австрия приняла закон о постоянном нейтралитете. 12 ноября 1918 года по окончании Первой мировой войны была провозглашена Австрийская Республика.