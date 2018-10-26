«Мы подождём» — Филарет о переходе украинских лавр к раскольникам

Киев, , 12:19 — REGNUM Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры добровольно перейдут под контроль раскольников, заявил глава религиозной организации «Киевский патриархат» Филарет 26 октября во время пресс-конференции в издании «Укринформ».

По мнению Филарета, после того как на Украине появилась неканоническая Украинская поместная православная церковь, которую признает Константинопольский патриархат, все лавры добровольно перейдут в подчинение новой структуре:

«Лавры — на территории Украины, и они являются украинскими святынями, но переход в новую Украинскую православную церковь должен быть добровольным — братия должна идти на это добровольно, и я верю, что рано или поздно, лавры перейдут в Украинскую церковь», — заявил Филарет.

Он отметил, что даже если этого не произойдёт сразу после создания Украинской поместной церкви, раскольники готовы подождать.

Напомним, представители неканонических церквей Украины готовятся провести объединительный собор, после которого ожидают получить томос об автокефалии от Константинопольского патриархата.

Отметим, Фанар однозначно не определился с моделью новой украинской церкви. Раскольники рассчитывают стать отдельным патриархатом, но могут получить лишь митрополию, то есть перейти в подчинение к Константинополю. Филарет, возглавляющий наибольшую раскольничью организацию Украины, заранее приготовил себе два титула: внешний — «митрополита» и внутренний — «патриарха».

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