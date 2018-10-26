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NBC ведет переговоры с уволенной Мегин Келли — CNN

Общество

Руководство NBC вышло на связь с телеведущей по поводу заключения соглашения

Вашингтон, 26 октября 2018, 12:14 — REGNUM  Между руководством телекомпании NBC и уволенной за «расистские» высказывания журналисткой Мегин Келли начались переговоры по поводу условий расторжения контракта, передает телеканал CNN.

По сведениям телеканала, руководство NBC вышло на связь с телеведущей по поводу заключения соглашения. Ранее адвокат Келли Брайан Фридман, по данным портала TMZ, заявил о намерении истребовать с руководства NBC неустойку в $50 млн — за досрочное расторжение контракта.

Напомним, тележурналистка Мегин Келли, известная в России по интервью, которые она взяла у президента РФ Владимира Путина, была уволена в связи с тем, что в эфире позволила себе заявить, что на сегодняшний день белому человеку в США нельзя на Хэллоуин раскрасить свое лицо под чернокожего.

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Культура и общество США
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