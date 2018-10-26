В Рязани отменили конкурс по выбору оператора по ТБО после претензий УФАС

Рязань, , 12:04 — REGNUM В Рязанской области объявили повторный конкурс по выбору регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. Как сообщил во время пресс-конференции 25 октября губернатор Николай Любимов, итоги первого конкурса были отменены из-за нарушений, найденных Федеральной антимонопольной службой.

«УФАС нашло нарушения, и, согласившись с ними, мы результаты конкурса отменили, объявив новый конкурс. Сейчас этот конкурс проходит, региональный оператор должен быть в ближайшее время выбран», — цитирует главу области ТАСС.

Региональный оператор должен заработать уже в начале 2019 года. Также компания, которая победит в повторном конкурсе, должна представить инвестиционную программу модернизации системы обращения с отходами.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам первого конкурса победителем было признано ООО «Экосервис». Всего в конкурсе принимало участие пять компаний. Отметим, что согласно региональной схеме обращения с отходами в области планируют построить один мусороперерабатывающий завод и семь мусоросортировочных предприятий.

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