Волгоградская полиция завершила расследование дела об обмане дольщиков

Волгоград, , 11:42 — REGNUM УМВД России по Волгоградской области завершило расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями руководством строительной компании. Как сообщили в пресс-службе полиции, гендиректор фирмы и руководитель строительного проекта похитили деньги 200 дольщиков.

Следователи считают, что с апреля 2014 года по ноябрь 2016 года руководители компании, которая строила три дома в городе Волжский, заключали договоры о долевом строительстве с покупателями. Всего на счет компании поступило более 250 млн рублей, но большая часть этих денег ушла не на строительство. Из-за этого работы были полностью прекращены.

«Потерпевшими признаны свыше 200 человек. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Волжский городской суд Волгоградской области для рассмотрения по существу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИА REGNUM отмечает, что сейчас определен новый застройщик. Сдать первый дом планируют к концу 2019 года. По данным прокуратуры региона, с начала 2018 года в области было возбуждено девять дел о махинациях с деньгами людей, вложившихся в строительство многоквартирных домов. Всего за девять месяцев было выявлено 140 нарушений прав дольщиков. По данным на сентябрь 2018 года, в регионе в реестр обманутых дольщиков входят примерно 800 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Волгоградские строители дважды продавали квартиры