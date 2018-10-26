Пятница, 26 Октября 2018 года
13:39:26 МСК

Волгоградская полиция завершила расследование дела об обмане дольщиков

Общество

От руководства строительной компании пострадали больше 200 человек

Волгоград, 26 октября 2018, 11:42 — REGNUM  УМВД России по Волгоградской области завершило расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями руководством строительной компании. Как сообщили в пресс-службе полиции, гендиректор фирмы и руководитель строительного проекта похитили деньги 200 дольщиков.

Следователи считают, что с апреля 2014 года по ноябрь 2016 года руководители компании, которая строила три дома в городе Волжский, заключали договоры о долевом строительстве с покупателями. Всего на счет компании поступило более 250 млн рублей, но большая часть этих денег ушла не на строительство. Из-за этого работы были полностью прекращены.

«Потерпевшими признаны свыше 200 человек. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Волжский городской суд Волгоградской области для рассмотрения по существу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИА REGNUM отмечает, что сейчас определен новый застройщик. Сдать первый дом планируют к концу 2019 года. По данным прокуратуры региона, с начала 2018 года в области было возбуждено девять дел о махинациях с деньгами людей, вложившихся в строительство многоквартирных домов. Всего за девять месяцев было выявлено 140 нарушений прав дольщиков. По данным на сентябрь 2018 года, в регионе в реестр обманутых дольщиков входят примерно 800 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Волгоградские строители дважды продавали квартиры

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы долевого строительства жилья
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить