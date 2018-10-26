Парламент Северной Осетии потребовал закрыть сгоревший завод «Электроцинк»

Владикавказ, , 11:41 — REGNUM Депутаты парламента Северной Осетии требуют закрытия завода «Электроцинк», на котором 21 октября произошел пожар. На заседании законодательного органа 25 октября парламентарии единогласно проголосовали за это требование.

Они приняли обращение на имя Генерального прокурора РФ Юрия Чайки, гендиректора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына, министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, в котором высказали требование прекратить деятельность завода «Электроцинк» на территории Владикавказа.

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Вопрос о дальнейшей судьбе остановленного после пожара производства был вынесен на заседание парламента после протестного митинга на площади Свободы, на котором жители республики высказались против того, чтобы вредное производство продолжало свою деятельность в городе Владикавказе.

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