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Две трети граждан РФ назвали бы аэропорты именами военных или ученых

Общество

Согласно результатам социологического исследования, назвать аэропорты именами военных хотели бы 34% опрошенных, еще 33% в качестве названия предложили имя известного ученого

Москва, 26 октября 2018, 11:32 — REGNUM  В качестве названий для российских аэропортов две трети граждан страны предлагают имена военных и ученых. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что опрос проводился в тех 37 регионах страны, которые будут охвачены проектом «Великие имена России». Согласно результатам социологического исследования, назвать аэропорты именами военных хотели бы 34% опрошенных, еще 33% в качестве названия предложили имя известного ученого.

Порядка четверти респондентов считают, что воздушные гавани должны носить имя деятелей культуры и искусства. присвоить аэропортам имена работников социальной сферы хотели бы 17% опрошенных, а 11% считают, что называть объекты транспортной инфраструктуры следует именами выдающихся рабочих.

Напомним, ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Исинбаева написала в своем Instagram, что обновленному аэропорту в Волгограде правильнее было бы дать имя «Сталинград».

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Проект по присвоению аэропортам России имен великих людей
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