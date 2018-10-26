Экс-работники «ВИМ-Авиа» пришли в суд: долги по зарплате — 329 млн рублей

Казань, , 11:29 — REGNUM В Арбитражный суд Татарии начали массово поступать ходатайства бывших работников обанкроченной авиакомпании «ВИМ-Авиа» с требованием включить в реестр кредиторов задолженность по зарплате, что возникла у работодателя перед ними. В качестве обоснования претензий экс-сотрудники, которым не платили по три-пять месяцев, прикладывают решения судов, где помимо основной суммы долга фигурирует и моральный вред. Всего, исходя из отчёта управляющего, компания задолжала 1312 бывшим работникам, а сумма долга превышает 329 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В отчёте конкурсного управляющего на конец сентября 2018 года уточняется, что в реестр требований кредиторов авиакомпании вошла сумма свыше 16,305 млрд рублей, из них на заработную плату, выходные пособия приходится более 329,608 млн рублей. Они входят во вторую очередь кредиторов, кредиторы первой очереди у авиапредприятия отсутствуют.

Напомним, ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа», имеющая юридическую «прописку» в Сабинском районе Татарии, в 2016—2017 году получила печальную известность частыми задержками рейсов. Доходило до того, что 400 пассажиров были вынуждены двое суток ждать вылета, коротая время в аэропорту. Это стало основанием для начала прокурорских проверок в отношении авиапредприятия, созданного в 2002 году. Помимо этого, в компании пошли задержки выплат по зарплате, и в конце сентября 2017 года по данному факту было возбуждено уголовное дело. Позднее несколько уголовных дел было возбуждено и в отношении теперь уже бывшего руководителя компании, а действие сертификата эксплуатанта «ВИМ-Авиа» на сегодня приостановлено. Кредиторы обратились с требованием признать «ВИМ-Авиа» банкротом, и пройдя через процедуру наблюдения, в конце сентября 2018 года она была обанкрочена. На этапе конкурсного производства ООО пробудет четыре месяца — до 26 января 2019 года. Конкурсным управляющим является Александр Максимов.

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В суд продолжают поступать ходатайства от кредиторов и работников авиакомпании, владельцами которой являются Светлана и Рашид Мурсекаевы. В конце октября 2018 года среди заявителей стали «лидировать» бывшие работники ООО.

Только за 19 октября 2018 года конкурсный управляющий получил восемь ходатайств. Сумма задолженности, также как и сроки отличаются. Например, Виктору В. компания задолжала за июль, август, октябрь 2017 года — 245 479,97 рубля, Инне П. не платили зарплату с марта по октябрь 2017 года (сумма — 376 839,95 рубля долга, проценты по ст. 236 ТК РФ в размере 70 772,53 рубля), перед Татьяной В. задолженность по заработной плате возникла с июля по конец октября 2017 года (322 474,88 рубля). А перед Денисом Б. компания накопила задолженность по заработной плате в размере 1 045 153 рублей, в том числе 919 970 рублей зарплаты, 75 183 рубля компенсации за задержку выплаты зарплаты, 10 000 рублей морального вреда, 40 000 рублей оплаты услуг представителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в реестр кредиторов поступили требования от пассажиров задержанных рейсов. Помимо убытков, им удалось взыскать и моральный вред, полученный от действий авиапредприятия.

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