«Великие имена России»: большинство предложений — имена военных и ученых

Москва, , 11:09 — REGNUM Россияне чаще всего хотят присвоить аэропортам имена военных и ученых.

Половина жителей регионов — участников проекта «Великие имена России» хотели бы, чтобы аэропорту в регионе их проживания было присвоено имя выдающегося россиянина.

Об инициативе добавить к названиям аэропортов имена выдающихся деятелей страны осведомлены 45% жителей регионов — участников акции. При этом 51% респондентов хотели бы, чтобы аэропорту в их регионе было присвоено имя выдающегося россиянина.

34% опрошенных предпочтут присвоить аэропортам имена военных, а 33% — имена ученых. Об этом говорят данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу, 26 октября.

В начале октября в ходе круглого стола в Общественной палате России было предложено назвать 45 российских аэропортов в честь выдающихся людей страны.

Инициативу присвоить аэропортам имена выдающихся россиян одобряют 53% жителей «городов-миллионников», 50% жителей крупных городов и 48% жителей сел. Реже всего в поддержку инициативы выступают жители Москвы и Санкт-Петербурга (44%).

Кроме того, 51% респондентов хотели бы, чтобы аэропорту в их регионе было присвоено имя выдающегося россиянина (выше среди жителей «городов-миллионников» и городов с населением 500−950 тыс. человек: по 55% и 57% соответственно). Из них каждый второй (52%) считает, что лучше присвоить аэропорту имя земляка, известного человека из региона. При этом 39% опрошенных отмечают, что необязательно присваивать аэропорту имя земляка, можно назвать в честь значимого человека на уровне всей страны (61% среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга).

Чаще всего аэропортам хотят присвоить имена военных (34%) и ученых (33%). Еще 24% (среди молодежи 18−24 лет — 43%) считают, что аэропорты нужно назвать в честь деятелей культуры и искусства. По мнению 17% участников опроса, лучше присвоить аэропортам имена работников социальной сферы, а 11% предпочтут дать имена выдающихся рабочих.

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