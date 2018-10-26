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Большая часть жителей Тернопольской области покинула страну — депутат Рады

Общество

Западная Украина разъезжается столь же рьяно, как участвовала в Майдане

Большая часть жителей Тернопольской области покинула страну — депутат Рады
Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру 1876

Тернополь, Украина, 26 октября 2018, 11:08 — REGNUM  Более половины жителей Тернопольской области Украины находятся за границей, заявил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 26 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Работаю в Тернопольщине. Ситуация в регионе очень сложная. Политика действующей власти вытеснила за границу в поисках работы и лучшей судьбы более 50% населения», — сообщил парламентарий.

Напомним, по данным министра иностранных дел Украины Павла Климкина, с Украины ежемесячно уезжает примерно 100 тыс. человек. Отметим, что по состоянию на январь 2017 года население Тернопольской области составляло чуть более 1 млн жителей.

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Напомним также, что население Западной Украины — Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей было главной опорой сил, устроивших государственный переворот на Украине в конце 2013 года.

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