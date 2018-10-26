Износ оборудования ТЭЦ в Мангистауской области Казахстана превысил 75%

Актау, Казахстан, , 11:11 — REGNUM Износ энергетического оборудования теплоэлектростанции ТОО «МАЭК-Казатомпром», обеспечивающей электричеством и теплом жителей Мангистауской области Казахстана, составляет 76%, сообщает 26 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на генерального директора компании Кыдырбай Касымбекова.

По его словам, физический износ основного оборудования электростанции увеличивается. Гендиректор отметил, что износ оборудования не влияет на качество оказываемых услуг.

В департаменте по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики по Мангистауской области сообщили, что в адрес ведомства неоднократно поступали жалобы о плохом качестве воды, которое поставляет ТОО «МАЭК-Казатомпром».

В надзорном ведомстве добавили, что в случае неисполнения товариществом инвестиционное программы может быть введен компенсирующий тариф.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2018 года в различных отраслях экономики Казахстана произошло десять аварий, тогда как в январе — марте 2017 года произошло две аварии.

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