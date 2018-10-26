Проект «Мечтай со мной» осуществит мечты 20 тяжелобольных людей

Москва, , 10:53 — REGNUM Добровольцы Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной» до конца года помогут воплотить в жизнь мечты 20 тяжелобольных детей и пожилых людей.

«Мы планируем до 5 декабря с помощью неравнодушных людей устроить День мечты для 20 тяжелобольных детей и пожилых людей из разных регионов страны. Мы считаем, что исполнение заветных желаний помогает больным людям переносить тяготы болезни и бороться за свою жизнь. В День мечты мы помогаем детям и пожилым людям стать счастливее», — рассказал журналистам руководитель проекта Тимур Сафин.

Заявочная кампания для участия в проекте «Мечтай со мной» стартовала в четверг.

«Проект начинался как региональная волонтерская инициатива. В этом году мы решили придать ему всероссийский масштаб», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Заявки на исполнение заветных желаний собирают волонтеры в медицинских и социальных учреждениях, а также через сайт проекта. Каждая заявка рассматривается на соответствие правилам участия в акции.

«В настоящее время у нас есть примерно 85 заявок. Но обычно лишь небольшая их часть соответствует требованиям проекта. Это касается, прежде всего, ключевого критерия — наличия опасного для жизни заболевания. Также важно, чтобы мероприятие — День мечты — не представляло опасности для состояния здоровья человека», — добавил Тимур Сафин.

Он рассказал, что 25 октября добровольцы уже помогли воплотить в реальность мечты 7-летнего Кирилла Степанова из Чебоксар и 71-летнего Александра Маринина из села Верхний Услон.

Маленький Кирилл не видит с рождения и страдает мраморной болезнью, но мечтает ощутить себя машинистом поезда. Мальчик перенес трансплантацию костного мозга и химиотерапию. Добровольцы организовали для него поездку в кабине машиниста.

Мечтой Александра Маринина было посетить Троице-Сергиеву лавру, где хранятся мощи Сергия Радонежского. С тех пор как Александру диагностировали онкологию и он перенес инсульт, церковь стала для него местом силы и умиротворения. Волонтёры организовали для Александра поездку и экскурсию по мужскому монастырю.

В первую неделю реализации проекта «Мечтай со мной» волонтёры также устроят День мечты для пенсионерки из Новороссийска Валентины Кривенды, которая отправится на родину Деда Мороза — в Великий Устюг, а десятилетнему Андрею Максимову из Гуся-Хрустального покажут, как производят автомобили на заводе Фольксваген в Калуге.

Напомним, проект «Мечтай со мной» реализуется в рамках Года добровольца в России. Главная идея проекта — реализация заветных желаний детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 70 лет), имеющих серьезные проблемы со здоровьем.

Проект начал работу в регионах в сентябре 2014 года, а в 2018 году вошел в АНО «Россия — страна возможностей».