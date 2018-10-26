В Красноярске прошёл исторический форум «Сибирь многонациональная»

Красноярск, , 10:52 — REGNUM Демографические и миграционные процессы, этнические процессы в дореволюционный и советский период обсудили участники VI Сибирского исторического форума «Сибирь многонациональная», который прошел в Красноярске. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Сибирского федерального университета (СФУ).

Отмечается, что учёные СФУ выступили на конференции с докладами, посвященными тенденциям естественного движения населения Красноярского края в 1970—2015 годах и современному состоянию и перспективам демографического потенциала региона. Также участниками мероприятия были представлены доклады о беломестных казаках, защищавших южные границы Западной Сибири в конце XVII — начале XVIII веков, беженцах в губерниях Восточной Сибири и национальных школах Красноярского края в 1934—1941 годах.

«Сибирский исторический форум проводится в 6-й раз. Темой этого года стала Сибирь многонациональная. Это закономерно, так как здесь проживает более 30 народов и народностей», — сообщил и. о. ректора СФУ Владимир Колмаков.

Традиционно участниками форума стали учёные, педагоги, архивисты и музейные работники из разных городов России. Они обменивались опытом, проектами и идеями в области сохранения и изучения исторического, духовного и культурного наследия.

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